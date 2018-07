publié le 27/06/2016 à 12:00

Valérie Pécresse n'avait cessé de le répéter : le tarif unique du Passe Navigo, fixé à 70€, n'était pas suffisant pour financer les coûts des transports et des infrastructures d'Île-de-France. La présidente de la région, qui dénonçait un montant "improvisé par la gauche juste avant les élections régionales" et "qui n'est pas financé", avait menacé de passer le prix de l'abonnement mensuel à 80, voire à 85€, dans une augmentation qu'elle surnommait "la taxe Valls".

Pour éviter un tel scénario, l'Île-de-France et l'État ont donc signé un protocole actant des "moyens supplémentaires" pour assurer "un financement pérenne du système de transports franciliens". Parmi ces mesures, donc, une hausse du tarif du Passe Navigo, dont l'abonnement au mois sera désormais de 73€ euros, et ce à partir du 1er août.

Cette augmentation "normale" du titre de transport, selon Stéphane Beaudet, vice-président chargé des transports à la Région, s'il permettra notamment "la rénovation et [le] renouvellement du matériel roulant" ne pourra en revanche combler les 485 millions d'euros de surcoût représentés par le tarif unique à 70€, montant estimé par un rapport de la Cour des comptes. Dès lors, ce lundi, Matignon a annoncé que le déficit du Passe Navigo sera comblé par la hausse de deux taxes sur les carburants et entreprises.