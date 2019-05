Accepter son passé pour avancer

publié le 01/05/2019 à 01:49

Cette émission du mardi 30 avril 2019, débute avec Marie qui rumine toujours sa rupture 7 ans après. En couple pendant 10 ans, elle a toujours suivi son ex-compagnon lors de ses mutations à travers le monde, mais toujours en appartements séparés.Lorsqu'ils ont vécu ensemble, il a demandé à Marie de partir après seulement quelques mois, sans réelle raison. Elle a dû rentrer en France et recommencer une nouvelle vie. Depuis elle n'a plus de contact avec cet homme mais se demande toujours pourquoi il a décidé du jour au lendemain de tout arrêter. Marie a conscience que cette question l'empêche de se reconstruire une vie sentimentale.

A l'âge de 7 ans, Guy a vécu un événement qui l'a marginalisé auprès de ses camarades de classe. Depuis, il a des problèmes de sociabilité. Alors qu'il avait enfoui tout cela, le fait de voir ses enfants à l'école et de constater qu'ils pouvaient toujours être cruels entre eux lui a fait remonter ces mauvais souvenirs. A 28 ans, il se rend compte que cette mise à l'écart lui cause de plus en plus de tort. Alors qu'il n'en avait jamais parlé, Guy ressent aujourd'hui le besoin de se pencher sur son passé.

Joseph a perdu sa femme dans un accident de voiture en 2012. Empreint de culpabilité, il n'arrive pas à tourner la page. En l'oubliant, il aurait l'impression de la trahir. Même après plusieurs années de consultations, il ne voit pas les choses s'améliorer. Bien qu'il ait entrepris des démarches pour soulager sa souffrance, il ne doit pas abandonner car Joseph a besoin de temps pour faire face à ce traumatisme brutal.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne :

- Fédération Européenne Vivre son Deuil : vivresondeuil.asso.fr ou 06.15.14.28.31

Réseau interassociatif de soutien et d'aide aux personnes en deuil.



- Dialogue et Solidarité : www.dialogueetsolidarite.asso.fr ou 0.800.49.46.27 (numéro vert)

Lieu de parole et d’écoute après le deuil d’un conjoint, d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs.

- FAVEC : www.favec.org ou 01.42.85.18.30



Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d'orphelins



