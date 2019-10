Monique voulait aller danser...

publié le 17/10/2019 à 02:06

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 16 octobre 2019 :



Nadia a vendu, il y a 3 ans, la maison de campagne dans laquelle elle a vécu pour revenir vivre en Île de France. Sa fille et ses petits-fils lui reprochent d'avoir vendue cette maison et de ne pas être revenue vivre dans Paris intra-muros. Depuis le déménagement, la relation avec ses petits-enfants est distendue. Nadia doit-elle continuer à leur écrire malgré leurs réponses sporadiques ?

Véro est intervenue une première fois dans "Parlons-Nous" au mois de mai. Elle évoquait la perte foudroyante de sa mère. Depuis, la vie est différente pour Véro. Elle a pris conscience de la disparition de sa mère et doit aussi aider son père dans ses taches quotidiennes. Bien qu'elle ait trouvé une organisation équilibrée, certains moments restent difficiles.

Monique a vécu une année difficile. Après avoir été opérée du coeur, elle a perdu son compagnon de danse et amant d'une crise cardiaque il y a quelques mois. Depuis, elle se sent très seule et a l'impression d'ennuyer ses amis. A tel point qu'elle ne pratique plus sa passion qui lui faisait oublier ses soucis : la danse. Comment Monique peut-elle arrêter de "tourner en rond" ?

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

