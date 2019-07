Le poids du regard du père

publié le 16/07/2019 à 00:45

Dans cette émission du lundi 15 juillet 2019, Jean-David souhaitait parler du manque de confiance en lui. Rabaissé constamment par son père, il a du mal à faire des rencontres et à trouver du travail. Il a tellement entendu qu'il n'était pas capable qu'il ne croit pas en lui. Plus jeune, le père de Jean-David lui a même dit qu'il avait avait eu des relations intimes avec plus de 1500 femmes, et que c'était ce qu'un homme devait faire. Jean-David aimerait se défaire du jugement de son père et réussir à passer outre ses blocages actuels.

Nathalie a perdu son conjoint il y a un an et demi d'une longue maladie. Ensemble depuis 6 ans, elle l'a accompagné et soutenu pendant 4 ans. C'est elle qui a du prendre la douloureuse décision de le laisser partir, par téléphone, suite à une complication. Aujourd'hui, Nathalie culpabilise d'avoir fait ce choix. Elle se reproche d'avoir pris en compte son propre épuisement. Depuis le décès de son compagnon, Nathalie ressasse cet appel..



