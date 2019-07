Quand son ex renoue des liens avec sa famille

publié le 12/07/2019 à 00:19

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du jeudi 11 juillet 2019, Joe aborde le problème de la garde de sa fille de 6 ans. Séparés depuis 2 ans, Joe et son ex-compagne s'étaient entendus sans faire appel à la justice à propos de la garde de leur fille. Mais il y a 3 semaines, une dispute est survenue entre les deux parents. Depuis, l'ex-compagne de Joe refuse de le laisser voir sa fille ainsi que de lui parler au téléphone. Dans l'incompréhension face à cette situation, Joe souhaite en dernier recours saisir un juge aux affaires familiales.

Catherine est divorcée depuis de nombreuses d'années. Son ex-mari est parti en la laissant seule avec les enfants. Il y a 16 ans, lors du décès de son jeune fils de 24 ans, son ex-mari est réapparu. Depuis ce retour, il est revenu dans la famille de Catherine comme si rien ne s'était jamais passé. Comme s'il n'avait jamais fait souffrir Catherine et ses enfants. Catherine ne comprend pas pourquoi sa famille lui laisse une si grande place. A tel point qu'elle a l'impression de ne plus avoir la sienne. Elle voit de moins en moins ses frères et ne vient plus aux réunions de famille lorsqu'il est invité. Comment faire comprendre à sa famille ce sentiment de trahison qu'elle ressent ?

Florence fait du bénévolat. Très impliquée, elle sent que la relation avec sa formatrice est très conflictuel. Rien ne va jamais, les idées de Florence ne sont jamais retenues...Avec des caractères très différents, Florence a l'impression que sa formatrice est jalouse d'elle. Les conversations sont de plus en plus tendues et Florence se demande comment faire pour apaiser leur relation.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne :

- SOS Papa : Association de défense des pères en situation de divorce ou de séparation.

www.sospapa.net ou au 01.47.70.25.34

- Association EMDR France :

www.emdr-france.org ou 09.63.57.44.63

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Christophe Fauré :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- rejoignez-nous sur notre page Facebook