publié le 08/03/2019 à 01:52

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du jeudi 07 mars 2019, Etienne souhaitait parler d'un coup de cœur qu'il a eu pour une amie alors qu'il est en couple. Il n'avait jamais été marqué par cette femme auparavant, mais lorsque ce couple d'amis a accueilli la famille d'Etienne pour les vacances, il a été séduit. Ne sachant pas si cette attirance est réciproque, il ne souhaite pas chambouler la vie de cette femme en lui avouant. Surtout qu'il ne s'imagine pas quitter sa femme lui-même car il l'aime toujours. Etienne doit-il parler de cette attirance à cette amie ? Ou ne serait-ce que la traduction d'un quotidien parfois pesant.

Nicolle s’inquiète pour sa fille de 41 ans. Frustrée au travail après avoir passée quelques années à se remettre d'un burn-out. De plus, il semblerait que sa vie de couple soit compliquée. Nicolle voit sa fille s'isoler de plus en plus et passe tout son temps libre à dormir. Nicolle sait qu'une importante part du mal-être de sa fille provient de son enfance et de son éducation. Aujourd'hui, elle voudrait aider sa fille qui la repousse systématiquement.

Sophie a découvert il y a une semaine que son mari avait eu une relation tarifée homosexuelle. Abasourdie, elle ne sait pas quoi faire de cette découverte. Doit-elle lui en parler ou garder cela pour elle? L'avenir de leur relation est-il inéluctablement voué à l'échec? Sophie semble démunie face à cette situation.





