Le lien père-fils

publié le 03/12/2019 à 01:18

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 02 décembre 2019 :



Annie a un fils de 19 ans. Elle a divorcé lorsqu'il avait 6 ans. Tout se passait bien jusqu'à ce que son père décide de se remarier il y a 3 ans. Depuis, il est en échec scolaire. Il ne s'entend pas du tout avec sa belle-mère et déplore que son père ne s’intéresse pas à lui. Il n'ose pas lui dire qu'il a besoin de lui. Annie ne peut pas influer sur le père de son fils car il se fiche de ses remarques.

Valérie est en couple depuis 15 ans. Il y a 5 ans, elle a eu un petit garçon. Depuis, la sexualité est inexistante dans son couple. Très investie dans sa maternité, elle a mis son conjoint de côté. En août, il a décidé de mettre un terme à la relation car il ne supporte plus la situation. Elle ne lui laisse aucune place dans la famille. Elle se demande s'il est encore temps de lui dire qu'elle l'aime et qu'elle veut que cela s'arrange.



Benoit est en couple depuis 5 ans. Lorsqu'il a rencontré sa compagne elle venait d'être quittée par son compagnon alors qu'elle venait d'accoucher 7 mois auparavant. Benoit a élevé ce petit comme son fils. Ils sont en procédure pour que Benoit reconnaisse le petit. Le problème de Benoit, c'est que sa compagne a une endométriose et qu'il ne pourra pas être père de son propre enfant. Il vit cela comme un échec.



D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



