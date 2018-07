publié le 11/07/2018 à 09:48

Il ne sera bientôt plus possible d'utiliser le bon vieux ticket en carton. En introduisant deux nouveaux passes sans contact dès l'année prochaine dans les transports publics parisiens, Île-de-France Mobilités compte mettre un terme progressivement aux tickets de métro.



Le premier pass sera lancé en octobre 2019. Via la carte Navigo actuelle, il s'appellera "Navigo Liberté+" et permettra de se déplacer en bus, métro, tram et RER dans Paris et de réaliser des correspondances bus-métro et tram-métro. Le tarif de chaque voyage correspond au prix des tickets actuels. Pas besoin de recharger ce pass car il est directement lié au compte bancaire de l'utilisateur.

Le second pass s'appelle le "Navigo Easy". Il est destiné aux voyageurs occasionnels, qui pourront le recharger avec différents titres de transports (tickets à l'unité ou en carnet, forfait Navigo jours, etc.). Cette carte sans contact sera lancée en avril 2019 et vendue au prix de 2 euros, hors trajets.

Île-de-France Mobilités insiste sur l'aspect écologique de cette mesure. Le but est de remplacer les 550 millions de tickets de métro en carton utilisés par an, qui sont la plupart du temps jetés sur le sol.