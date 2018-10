publié le 04/10/2018 à 13:45

Un rat mignon qui vous regarde avec amour en tenant une pancarte proposant des "bisous gratuits". C'est la campagne de publicité lancée ce jeudi 4 octobre dans le métro de Paris par l'association Paris animaux Zoopolis, à contre-courant de la vision habituelle que l'on a de ces animaux.



Une campagne conçue pour "remettre en cause l’image négative des rats", explique l'association sur son site, qu'elle estime issue de "préjugés". Paris animaux Zoopolis assure par exemple que les rats ne sont pas porteurs de maladies, n'attaquent pas les humains ou encore qu'ils ne sont pas sales : "Ils font leur toilette avec minutie, même s’ils vivent dans les égouts".

L'association, au-delà de déconstruire les clichés, veut dénoncer la chasse aux rats menée avec vigueur par la mairie de Paris. Les rongeurs se sont multipliés dans la capitale, envahissant poubelles, jardins publics, quais de Seine... bien souvent appâtés par les déchets abandonnés par les Parisiens eux-mêmes ou les touristes.

¿Demain, notre association @ParisZoopolis lance une campagne d’affichage sur les quais du métro

¿¿Cette campagne est destinée : à remettre en cause l’image négative des rats issus de préjugés ET à contester l’empoisonnement des #rats à #Paris

¿https://t.co/OChewon3Im pic.twitter.com/L60OOyQPlg — Paris Animaux Zoopolis (@ParisZoopolis) 3 octobre 2018

Si Paris animaux Zoopolis trouve que la mairie en fait beaucoup, certains veulent aller encore plus loin, à l'image de Geoffroy Boulard, maire (LR) du XVIIe arrondissement. En juin, il avait lancé une carte interactive, à l'efficacité discutée, pour signaler les rats repérés par les passants, et recherche de nouveaux moyens pour éradiquer les rats sur son territoire. Il y a donc encore du chemin à faire pour une cohabitation entre les humains et les rats comme en rêve l'association.