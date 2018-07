publié le 27/09/2017 à 09:38

Les habitués du métro parisien ont déjà aperçu des rats galoper le long des voies ferrées. Le phénomène s'étend désormais aux parcs et jardins de la capitale. Cette prolifération inquiète la population et les élus. Mardi 26 septembre, Jérôme Dubus, un élu LR du XVIIe arrondissement, a réclamé au Conseil de Paris "la mise en place très rapide d’un plan massif d’éradication de ces rongeurs sur l’ensemble de Paris".



Comme le révèle Le Parisien ce mercredi, la mairie a rapidement réagi et annoncé le lancement d'un vaste plan d’attaque qui mobilise plusieurs services, le Département Faune et Actions de Salubrité (DFAS), la santé, les espaces verts, l’action sociale, la sécurité, la propreté. La ville de Paris compte environ 800 parcs, jardins et squares, dont 10 sont actuellement fermés pour dératisation et 160 sont concernés par une fermeture partielle pour intervention.

Les rats sont un problème mineur de santé publique Dr Georges Salines Partager la citation





"Il y a depuis quelques années une difficulté à se débarrasser du rat brun, rat des villes, reconnaît le Dr Georges Salines, chef du bureau de la santé environnementale et de l’hygiène à la mairie de Paris. Le problème, c’est qu’ici, les rats n’ont jamais faim !" Les rongeurs se nourrissent en effet des détritus qui jonchent le sol dans certains quartiers et dans certains parcs. Le Champ-de-Mars et le boulevard Richard-Lenoir sont ainsi devenus des lieux particulièrement infestés par les rats, qui se délectent des restes des pique-niques et des marchés alimentaires.

Si "les rats sont un problème mineur de santé publique" d'après Georges Salines, leur profilération inquiète les parents et les familles qui fréquentent les parcs et les jardins. Jérôme Dubus évoque "de nombreux témoignages" recueillis dans le XVIIe arrondissement indiquant que "les squares où viennent jouer les enfants sont particulièrement touchés comme la promenade Pereire". Au printemps dernier, la ville de Paris a dépensé 1,5 million d'euros pour son plan de dératisation.