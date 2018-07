publié le 22/07/2018 à 20:33

C'est une petite nouveauté qui ne passe pas pour certains élèves du collège-lycée Rocroy Saint-Vincent de Paul à Paris. La direction de leur établissement a dévoilé le nouveau règlement intérieur applicable dès la rentrée. Les élèves devront désormais porter un porte-clés connecté bluetooth pour "s’assurer de la présence de chacun d’eux en classe, sur les installations sportives, au CDI et lors des sorties mais aussi au cours des exercices de sécurité".



Pour l'établissement privé sous contrat, situé dans le Xe arrondissement de la capitale, c'est une façon de s'éviter la corvée de l'appel et de vérifier la présence des élèves en cours, façon 2.0. Problème : pour certains élèves, ce petit porte-clés est inacceptable. "Ils veulent installer un système de tracking électronique dans mon lycée", estime une élève sur Twitter.

Dans les commentaires, des internautes estiment que ce porte-clés connecté constituerait une atteinte à la vie privée des élèves, et s'élèvent contre l'absence de choix laissé aux élèves et aux parents : le dispositif est obligatoire. "La perte ou l’oubli de ce 'badge' entraîne une sanction appropriée", précise même le règlement.

La nouvelle disposition du règlement qui fait bondir certains élèves

Les parents prévenus par SMS en 10 minutes

Si l'on ne sait pas quel modèle a précisément choisi l'établissement catholique, un dispositif similaire a été créé en 2016 par une lycéenne, Philippine Dolbeau. Baptisé "New School", ce porte-clés bluetooth permet de vérifier informatiquement la présence des élèves en classe au début du cours, et prévient automatiquement les parents par SMS au bout de 10 minutes en cas d'absence constatée.



"Un moyen d'assurer la sécurité des élèves et de lutter contre l'absentéisme", assurait sa créatrice sur BFM Business. Mais le système a ses failles : comment être sûr par exemple qu'un élève absent n'a pas donné son porte-clés à un camarade pour simuler sa présence ?



D'après BFM Business, le rectorat de Versailles (Yvelines) avait à l'époque accepté de mener l'expérience dans trois classes, sans que l'on ne sache si elle avait été concluante. En attendant les élèves espèrent bien faire revenir leur établissement sur sa décision : une pétition a été mise en ligne, et a déjà recueilli plus de 3.000 signatures.

Ceux qui pensent que ce badge n'est qu'un équivalent plus moderne de l'appel ne pensent pas à une possible installation de borne de détection partout dans l'établissement. Avec un tel système, la portée est plus que suffisante pour tracer des déplacements. — Thomas Notebaert (@pandoxion) 22 juillet 2018