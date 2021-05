publié le 20/05/2021 à 15:28

C'est un enseignement peu commun qui est proposé par Le Double Fond. Cette école de magie, qui se trouve à Paris, délivre un diplôme unique au monde puisqu'il est reconnu par l'État français et a pour équivalent un niveau bac+2. À la sortie, les élèves peuvent monter leur propre spectacle et se définir magiciens professionnels, ce qui constitue une vraie avancée pour la reconnaissance du métier.

Le Double Fond est également un café-théâtre dédié à la magie depuis plus de 30 ans. Ce lieu hors norme est géré par les Duvivier, une famille de magiciens. Au sous-sol de l'établissement, la salle de stand-up s'est transformée en salle de classe pour les apprentis magiciens.

La professeure et directrice, Alexandra Duvivier apprend un tour à la promo de 10

élèves assis face à la scène. "Un cours de magie ne consiste pas seulement à apprendre des tours, c'est un peu la préparation à un numéro de magie ou à un spectacle de magie. C'est le couteau-suisse de la magie et ça c'est vraiment bien" indique-t-elle.

Au Double Fond, on apprend aussi à interpréter les tours comme l'explique le magicien Philippe Depertui : "On est comédien-magicien. C'est bien d'avoir des tours, de savoir les faire mais il faut aussi savoir ce que l'on apporte aux autres et tout cela passe beaucoup par la mise en scène".

Alexandra Duvivier apprend un tour de magie à ses élèves Crédit : Nérissa Hémani/RTL

Aucun prérequis nécessaire pour intégrer l'école

Dans le cartable de ces apprentis magiciens il n’y a ni classeur, ni trousse mais "des cartes, des cordes, des malles" comme le détaille Joshua, 17 ans, qui a quitté le lycée pour s’inscrire au Double Fond. "Depuis que je suis ici, j'ai créé cinq tours, c'est trop bien, j'ai appris plein de choses parce que je commençais à stagner niveau apprentissage" se réjouit-il.



Pour entrer dans l’école, aucun prérequis n'est nécessaire. La formation dure 2 ans et coûte près de 15.000 euros aux élèves. Elle est reconnue par le ministère du travail. et c’est une vraie fierté pour Alexandra Duvivier, qui appris la magie aux côtés de son père, dans ce café théâtre fondé en 1988 où les murs sont recouverts de leurs exploits : "Mon père, Dominique Duvivier, sa vie c'est la magie, sa passion c'est la magie et son travail c'est la magie".

Pour la famille, la magie est du sérieux et il aura fallu cinq ans de combat administratif pour faire reconnaître cette formation, ce qui est un plus non négligeable pour l’employabilité. C’est d'ailleurs pour cette raison qu’Alexis, un ancien menuisier, a voulu venir ici : "L'objectif absolu pour moi en venant ici, c'est de pouvoir vivre de la magie. Le fait que ce soit le seul diplôme au monde qui propose ça nous offre un sacré bagage pour pouvoir réussir par la suite".

Il faudra d'abord réussir son examen final dans 2 semaines devant un jury de magiciens. Depuis la création de cette formation, une trentaine d'élèves ont obtenu le diplôme.