publié le 20/02/2020 à 13:00

Avec plus de 400 tours de magie à son actif, Dani Lary est l’une des références mondiales de la Grande Illusion. Avec lui, on pénètre dans les coulisses de son atelier pour découvrir les secrets de ses plus grands tours de magie et on vous raconte le destin extraordinaire du roi de l’illusion.

Comment devient-on magicien ? Quel est son premier tour de magie ? Quel est le tour qui lui a demandé le plus de travail de préparation ? La vidéo est-elle un facilitateur d’illusion ? Combien de personnes il y a-t-il sur scène et en coulisses ? Quelles sont les rencontres qui ont changé sa vie ? Les salles de théâtre sont-elles adaptées à la magie ?



Dani Lary nous expliquera comment il a croisé la route de Johnny Hallyday ou encore de Claude Chabrol. Il nous racontera également le jour où il a frôle la mort, chutant de 12 mètres pendant un de ses tours de magie.

à découvrir : spectacle Dani Lary - Tic Tac- 20 ans de magie

