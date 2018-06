Grève SNCF : êtes-vous éligible au remboursement du pass Navigo ?

publié le 19/06/2018 à 15:52

Chose promise, chose due. Le 23 mai dernier, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse avait annoncé sur RTL que "50% du pass Navigo" serait remboursé à tous les abonnés SNCF franciliens pour les mois d'avril et mai et qu'un "site dédié" serait accessible à la mi-juin pour en faire la demande.



Ce mardi 19 juin, mondedommagement.transilien.com a donc ouvert ses portes pour permettre à certains titulaires d'un pass Navigo Annuel, Navigo Mois, Navigo Solidaire, ou Imagine R d'être remboursé de moitié. "Certains" car ce geste commercial ne s'adresse qu'aux abonnés empruntant les lignes exploitées par la SNCF.

Sont donc concernés les usagers des Transilien L, J, N, U, C, D, R, E, P, T4, H et K, du RER A (sauf entre Charles-de-Gaulle Étoile et Marne-la-Vallée Chessy - Boissy-Saint-Léger) et du RER B (sauf entre Paris Gare du Nord et Robinson - Saint-Rémy-les-Chevreuse), car les trajets Paris intra-muros et ceux gérés par la RATP ne sont pas soumis au remboursement.

Si vous êtes concerné, comment procéder ? Il suffit de faire la demande de remboursement sur la plateforme dédiée et de joindre des justificatifs de vos lieux d'habitation et de travail, le tout avant le 22 juillet prochain.