publié le 05/07/2018 à 17:51

"Coeur de Paris" ou "Paris 1234" ? Les 4 arrondissements centraux de Paris se cherchent un nouveau nom. La ville de Paris a appelé les Parisiens à donner leurs idées pour renommer le nouvel arrondissement qui sera créé de la fusion des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements.



Ce groupement doit être effectif au lendemain des élections municipales de 2020. Pas de panique pour ceux qui sont attachés à leur arrondissement : les plaques des rues et les codes postaux ne seront pas changés. Mais il y aura désormais une seule et même mairie pour ces 4 arrondissements du centre de la capitale.

Plus de 250 propositions ont déjà été déposées sur le site. Certains internautes restent classiques, avec "Paris Centre" par exemple. D'autres ont trouvé des idées un peu plus farfelues, comme "MaisonDeRetraiteLand" ou "Hidalgo Place". Jusqu’au 15 juillet, tout le monde peut participer. Le Conseil de Paris tranchera au début de l'année 2019.