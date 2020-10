Paris : la Maison de l'amitié accueille des sans-abri à La Défense

publié le 27/10/2020 à 17:25

Direction le pied des tours du quartier de La Défense, symbole des plus riches ou des plus importantes entreprises françaises. Des dizaines de personnes en grande précarité sont accueillies et prises en charge par la Maison de l'amitié à l'abri des regards. Cachés dans les entrailles du plus grand quartier d'affaires d'Europe, des sans-abri viennent chercher un peu de réconfort.

Tous les matins, le rituel commence par le petit-déjeuner aux alentours de 7h en dessous de l'esplanade de La Défense, quelques tables sont dressées devant le local. Antoine, le patron de l'association, avec des bénévoles, accompagne des personnes précaires dans le quartier : "On essaye de créer le lien entre ce monde un peu souterrain et ce monde des grandes tours où les gens sont en col blanc plutôt."

Le choix de La Défense n'est pas un hasard explique-t-il : "C'est un lieu hyper symbolique de richesse, de performance, où ils sont sûrs de voir beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de denrées alimentaires. Et c'est toujours plus sympathique de voir du monde qui va bien, qui circule, être dans la vie quoi."

Une des habituées vit pour le moment dans une impasse du centre de Paris : "On passe la nuit dehors, on se fait voler, insulter, on a peur. Quand on est à la rue on n'a plus de sexualité, plus d'amis." En moyenne, une centaine de personnes viennent chaque jour à la Maison de l'amitié. Un chiffre qui risque d'augmenter dans le contexte sanitaire et économique actuel.