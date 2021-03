Paris : la mairie prévoit la suppression de 70.000 places de parking

publié le 05/03/2021 à 02:08

Réduire la place de la voiture dans Paris, c'était l'une des promesses de campagne d'Anne Hidalgo, réélue à la tête de la capitale en 2020, et la maire socialiste compte bien la tenir. Ainsi, entre 60.000 et 70.000 places de parking vont être supprimées d'ici la fin de la mandature en 2026, a annoncé mercredi 3 mars l'adjoint aux transports, l'élu EELV David Belliard. Cela représente la moitié des emplacements existant aujourd'hui à Paris, indique Le Figaro.

David Belliard a révélé mercredi les résultats de la consultation en ligne lancée en octobre, pour savoir ce que les Parisiens souhaitent faire de l'espace gagné grâce à cette politique, "60 hectares, soit trois fois le parc des Buttes-Chaumont", s'enthousiasme l'élu. "La moitié de l’espace public est aujourd’hui dévolue à la voiture, qui n’assure que 13% des déplacements dans la capitale", rappelle-t-il.

58% des 16.500 internautes qui ont participé à ce sondage se prononcent en faveur de la suppression des places de parking, rapporte Le Figaro. À la place, les habitants veulent voir en priorité des composteurs, des espaces de stationnement pour les vélos et du "mobilier urbain de détente". Les Parisiens sont également favorables à "la fin de la gratuité" pour les deux-roues motorisés, autre mesure envisagée par la mairie.

Par ailleurs, le quotidien révèle que la Ville de Paris compte récupérer des places de stationnement en sous-sol auprès de particuliers et de bailleurs sociaux. L'idée serait d'augmenter les prix du stationnement dans la rue pour inciter les automobilistes à se garer le plus possible dans les parkings sous-terrains.