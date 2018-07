publié le 31/07/2017 à 15:07

Galère pour les voyageurs de la gare Montparnasse et les usagers du RER A, au beau milieu de l'été. Pour ceux qui souhaitent relier le Grand-Ouest à Paris, la situation est loin d'être revenue à la normale lundi 31 juillet, après un dimanche chaotique en gare Montparnasse.



En milieu de journée lundi, l'origine de la panne géante qui impact le trafic n'a toujours pas été identifiée. Certains trains sont annulés, d'autres regroupés. Le site de la SNCF assure toutefois que trois trains sur quatre partiront de Montparnasse aujourd'hui. Dans les faits, les trains partent et arrivent au compte-gouttes, avec des retards conséquents. Les voyageurs sont invités à reporter leur déplacement. Le trafic ferroviaire sera complètement interrompu dans la nuit de lundi à mardi "entre 22h00 et 06h00" afin d'effectuer les travaux de vérifications nécessaires sur le local de commandes de signalisation de Vanves (Hauts-de-Seine), a indiqué la SNCF lundi après-midi.

En ce qui concerne les autres trains (TER, Transilien, Intercités), "le trafic est normal", assure la SNCF. Le site internet dédié aux Transilien indique toutefois que le trafic est perturbé sur certaines lignes, faisant état de ralentissements et de suppressions de rames.



Travaux sur le RER A

Le mois d'août va paraître long aux usagers du RER A, ligne la plus fréquentée d'Europe avec ses plus d'un million de voyageurs par jour. La RATP profite du creux de l'été pour remplacer les voies du tronçon principal entre Nation (Paris XIIe) et La Défense (Hauts-de-Seine). En dehors de cette portion, les trains circulent normalement. Les gares de La Défense et Nation sont donc les nouveaux terminus et les correspondances y sont intégralement assurées.



Les usagers du RER A peuvent se rabattre sur la ligne 1 du métro, qui effectue peu ou prou le même parcours que le RER. Seule différence notable : le nombre d'arrêts entre les deux stations. Il faut compter environ 20 minutes de plus par rapport au trajet ordinaire.



Pour tout autre trajet, le site de la RATP propose de planifier votre itinéraire à l'avance, le module prenant évidemment en compte ces perturbations estivales.