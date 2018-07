publié le 30/04/2017 à 09:05

Pour les flâneurs et les amoureux, c'est la fin d'une époque. Jeudi 27 avril, la mairie de Paris a annoncé que les fameux "cadenas d'amour" accrochés par les touristes aux ponts de la capitale seraient vendus aux enchères. Ces gages d'amour et de fidélité seront vendus à des fins caritatives le 13 mai prochain.



En tout, 15 grilles portant chacune des centaines de cadenas et pesant jusqu'à 500 kg, ainsi que 15 grappes de cadenas de tailles diverses, seront mises aux enchères. Les bénéfices tirés de la vente seront reversés à trois associations mobilisées dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés accueillis par la ville : Solipam, l'Armée du Salut et Emmaüs Solidarité.

En juin 2015, la Ville de Paris avait en effet lancé le retrait définitif de ces cadenas, qui engendrait "une dégradation durable du patrimoine et un risque pour la sécurité des visiteurs", selon la municipalité.

45 tonnes de métal accroché au Pont des Arts

Sur le Pont des Arts, dont des grilles avaient ployé sous le poids du métal, comme le Pont de l'Archevêché, près de Notre-Dame de Paris, la Ville a remplacé les grilles par des plaques de verre.



Les cadenas qui s'accrochent ça et là sont désormais régulièrement enlevés par les employés de la mairie. Le nettoyage du Pont des Arts avait permis de récupérer 45 tonnes de métal. 20 tonnes avaient également été enlevées du Pont de l'Archevêché, le second plus prisé.