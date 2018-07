publié le 28/02/2017 à 08:27

La ville de Lille a-t-elle trouvé la solution pour limiter la spéculation immobilière et l'explosion des prix du marché ? En lançant ce mardi 28 février le premier office foncier solidaire (OFS), elle ouvre l'accès à la propriété à des foyers modestes, et ce même dans des quartiers prisés. C'est la députée Audrey Linkenheld, députée socialiste du Nord et conseillère municipale déléguée au Logement à la ville, est l'initiatrice de ce projet.



Comment permettre un prix accessible dans un marché qui explose ? "Si les prix sont élevés, c'est bien souvent parce que le foncier, c'est-à-dire le sol sur lequel sont construits les logements ou les maisons - coûte cher, et en particulier dans un certain nombre de quartiers du centre-ville. On a donc essayé d'imaginer un système qui permet de sortir le prix du foncier du prix global, et que les acquéreurs n'aient plus qu'à payer demain les murs de leur appartement", explique Audrey Linkenheld.