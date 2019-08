Nuit des étoiles 2019 : comment en profiter ?

publié le 02/08/2019 à 09:52

Soyez attentifs au ciel ce weekend. La Nuit des étoiles 2019 aura lieu les 2, 3 et 4 août dans toute la France. Alors que nous célébrons les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, c'est l'année ou jamais pour se plonger la tête dans les étoiles. Clément Plantureux, co-organisateur de cet événement, au sein de l'Association française de l'astronomie (AFA), nous explique comment bien en profiter.

"Cette année, on ne pourra pas voir Mars comme l'année passée. Mais il y a quand même deux planètes qui seront au rendez-vous : Jupiter et Saturne", précise-t-il, "On peut les repérer à l’œil nu mais pour mieux voir, il faudrait se munir d'un télescope ou d'une lunette astronomique".

Pour une meilleure observation, il faut s'éloigner des grandes villes, même si on peut tout de même voir les étoiles. Le mieux est d'aller en rase campagne ou en montagne. "L'ennemi de l'astronomie, c'est la lumière", explique Clément Plantureux.

Concernant la Lune, "quand elle est pleine, on peut facilement distinguer les mères lunaires, quelques cratères. Elle diffuse une bonne lumière et a tendance à cacher des étoiles. Un fin croissant, comme ce weekend, c'est parfait pour commencer la soirée et observer le ciel".

On pourra aussi voir passer la Station spatiale internationale : elle fait 16 fois le tour de la Terre par jour. C'est un point lumineux qui passe très vite dans le ciel. En revanche, il sera impossible d'observer un astéroïde à l’œil nu.

Une carte des différents endroits est disponible sur le site de l'Association française de l'astronomie. Plus de 540 manifestations sont organisées ce weekend.