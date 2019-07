publié le 26/07/2019 à 08:19

Dans quelques minutes, la Station spatiale internationale sera touchée par une pluie d'astéroïdes. Pour l'instant, George Clooney et Sandra Bullock virevoltent dans l'espace sans être reliés par un câble à leur vaisseau spatial. Vous vous souvenez très certainement du scooter de l'espace du film Gravity, il a bel et bien existé.

En février 1984, lors d'une mission à bord de la navette Challenger, l'Américain Bruce McCandless va l'utiliser pour la première fois. "C'était peut-être un petit pas pour Neil Armstrong que de marcher sur la Lune. Mais c'est un grand saut pour moi", confiait-il alors.

Ce scooter nous a valu des images jamais vues auparavant. Celles d'un homme flottant, dansant dans l'espace. Une petite mouche dans l'immensité galactique. L'astronaute français Jean-François Clervoy a le souvenir d'une sortie pour le moins spéciale.

"Bruce McCandless a été le premier humain satellisé tout seul. Grâce à un scooter spatial équipé de petits moteurs fusées qui permet à un astronaute de s'éloigner assez loin. Avec cela de fantastique que dans son champ de vision, éloigné à plus de 100 mètres de la planète, il avait la Terre, le Soleil et son propre vaisseau, auquel il n'est pas attaché. C'est dingue", s'enthousiasme-t-il.

> Astronaut Bruce McCandless II Floats Free in Space

Robert Gibson, un des astronautes de la mission, se souvient dans un documentaire américain du moment où il a vu Bruce McCandless s'éloigner de la navette. "J'étais assis, je tenais mon appareil photo et je n'oublierai jamais quand Bruce s'est éloigné de cinq mètres environ. J'ai regardé dans le viseur, j'ai vu cette image de lui flottant au loin et je me suis dit : "Quelle image spectaculaire. Si je ne rate pas la photo, je vais faire la une des magazines", se remémore-t-il.

Robert Gibson a immortalisé la sortie historique de l'astronaute Bruce McCandless Crédit : Nasa/AFP

Une sortie déroutante

Bruce McCandless gardera le souvenir d'une sortie un peu spéciale. "On m'a demandé si j'avais de l'appréhension, si j'étais nerveux. Mais finalement, lorsque le sas s'est ouvert, c'était comme un soulagement. On avait réussi. Ne rien voir en dessous, à part la Terre, c'était déroutant", se souvient-il. D'autant plus qu'il va recevoir un coup de fil inattendu. Celui du président des États-Unis d'Amérique. Ronald Reagan l'appelle depuis son ranch californien. "Je voudrais saluer Bruce McCandless. Vous faites du bon boulot au cours de cette mission et de cette marche spatiale historique", l'a félicité le locataire de la Maison blanche.

> STS 41B, CNN coverage of McCandless & Stewart Spacewalk

Aussi sensationnel soit-il, ce scooter de l'espace, qui devait servir à attraper des satellites au vol, sera abandonné au profit d'un bras robotique plus performant et sans risque pour les astronautes. Mais aujourd'hui, dans la Station spatiale, les scaphandres sont tout de même équipés d'un mini-scooter lors des sorties dans l'espace. Au cas où.



"Lorsqu'on fait des sorties dans l'espace depuis la Station spatiale internationale qui n'est pas du tout en mesure de manœuvrer pour attraper un astronaute en scaphandre en dérive, on impose aux astronautes d'être attaché par un filin mais en plus de porter un mini-scooter qui a juste la capacité en propulsion de ramener un astronaute dans la station", explique Jean-François Clervoy.



Bruce McCandless mourra en 2017. Cette mission fut la première de sa longue carrière d'astronaute, commencée en 1966. Il en refusa beaucoup, ne souhaitant participer qu'à celle qui lui permettrait de voler au guidon de son scooter de l'espace, dont il fut également l'un des concepteurs.