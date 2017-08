VIDÉO - "Despacito" : plongée dans les coulisses du tube de l'été

et AFP

publié le 01/08/2017 à 17:51

Le quartier populaire de La Perla à San Juan, sur l'île de Porto Rico, est envahi par les touristes. Une nouveauté pour les habitants et commerçants de ce quartier qui a mauvaise réputation. Une affluence liée au succès du clip Despacito tourné dans ses murs.



Avec ses rues colorées qui font face à la mer, La Perla a tout du décor de rêve. Mais les touristes s'aventuraient jusqu'ici rarement, dans ce quartier qui est parmi les plus pauvres de la ville, avec une économie locale qui est majoritairement régie par les trafics de drogues.

Depuis, le quartier s'est repris en main. Un boulanger communal et deux potagers se sont implantés localement, et plus de 67.000 euros de dons ont été utilisés pour rénover des habitations. Pour surfer sur la vague touristique, les responsables locaux envisagent désormais de mettre en place une entreprise pour organiser des visites guidées dans le quartier.