Nouvel An 2018 : comment passer un réveillon de champion

publié le 30/12/2017 à 08:43

En cette fin d'année 2017, Le Parisien Aujourd'hui en France a choisi de faire dans le classique avec les secrets d'un réveillon de champion. Un maître d'hôtel, un sommelier, un traiteur, une coiffeuse, un DJ... Tous des cadors dans leur spécialité livrent leurs astuces pour un réveillon de Nouvel An réussi. Ce n'est pas très original, mais il se trouve que dans leurs propos, il y a quelques bonnes idées à pêcher.



À la Une de L'Équipe, la photo d'Alexis Pinturault qui a remporté vendredi 29 décembre le combiné de Borgno en Italie et, qui selon nos confrères, s'affirme comme le grand favori de cette spécialité pour les prochains Jeux d'hiver en Corée.

La première page de Libération est quant à elle très colorée et nous propose une rétrospective 2017 en 24 pages titrée "Balance ton 2017", en référence au désormais célèbre "Balance ton porc" destiné à dénoncer les harceleurs sexuels dans la foulée scandale Weinstein. Le quotidien a également choisi d'enquêter sur le virement de bord d'Emmanuel Macron en matière de communication. Le président s'exprime désormais partout, alors qu'au début de son mandat, il maintenait une grande distance avec la vie médiatique, estimant que la parole présidentielle pour être de valeur se devait d'être rare.

Enfin, Le Figaro consacre sa une à la vaccination obligatoire pour les jeunes enfants. Le 1er janvier, 11 vaccins et non plus 3. Le quotidien revient sur les raisons de ce choix de santé publique qui fait face à un mouvement anti-vaccin de plus en plus fort.