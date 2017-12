publié le 31/12/2017 à 07:54

Si l'élaboration du menu de réveillon relève du véritable casse-tête pour certains, trouver un baby-sitter est une tâche des plus ardues en ce dimanche 3 décembre. Après avoir posté une annonce sur Facebook, Vanessa et Franck, qui habitent à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) sont soulagés : ils viennent de trouver la solution pour garder leur fils d'un an et ainsi, profiter de la dernière fête de l'année 2017. Leur sauveur ? Laura, 20 ans. "J'ai choisi de faire du baby-sitting le 31 décembre au lieu de faire la fête avec tous mes amis parce que j'avais besoin d'argent", confie l'étudiante au micro de RTL.



Et en effet, Laura va gagner 50 euros pour garder le fils de Vanessa et Franck de 20 heures et 1 heure du matin. "Normalement, c'est 8 euros de l'heure pour un samedi. Là, on peut demander 10 euros voire 11 euros de l'heure facilement", explique la jeune femme. Mais Vanessa et Franck auraient pu payer bien plus cher. "En général les tarifs sont entre 8 et 10 euros de l'heure, mais là elles arrivent à demander 20 voire 25 euros. "À mon avis, elles sont en position de force", explique Vanessa. Avec la Saint-Valentin, le réveillon est la soirée où les prix des baby-sitters sont les plus élevés.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron présente dimanche 31 décembre à 20 heures à la télévision, à la radio et sur internet les premiers vœux aux Français de son quinquennat, sur fond de net regain pour lui dans les sondages et d'indicateurs économiques et sociaux repassés au vert.

- Sécurité : près de 140.000 hommes et femmes seront mobilisés pour assurer la sécurité des Français en cette soirée de réveillon. Policiers, gendarmes, militaires ou pompiers seront déployés dans tout le pays, notamment pour encadrer les grands rassemblements populaires, comme celui des Champs-Élysées à Paris.



- Taxe d'habitation : Emmanuel Macron a annoncé samedi 30 décembre, en signant la loi de finances 2018, qu'il avait "pour perspective en 2020 une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt (la taxe d'habitation) pour la totalité de nos concitoyens".



- Liberia : Le président élu George Weah a promis samedi 30 décembre d'"améliorer la vie des Libériens", en s'appuyant sur les "progrès" accomplis par la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, dans sa première déclaration publique depuis sa victoire.



- Armée : entre 2007 et 2016, 620 militaires français ont été blessés en opérations extérieures (OPEX), "par armes à feu ou engins explosifs", selon un rapport du Haut comité d'évaluation de la condition militaire reçu samedi 30 décembre.



- Pays-Bas : un homme de 39 ans est mort aux Pays-Bas lors de tirs de feux d'artifice, a annoncé la police néerlandaise, alors que le débat sur la dangerosité d'une tradition particulièrement vive resurgit à la fin de chaque année.