publié le 22/12/2018 à 15:29

Top départ pour les vacances de Noël...En ce samedi 22 décembre, de nombreux Français ont d'ores et déjà décidé de prendre la route pour rejoindre leurs familles en vue des fêtes. Cela se ressent bien évidemment sur les routes, avec une circulation compliquée sur l'ensemble de la France métropolitaine, qui vaut à Bison Futé de voir orange sur l'ensemble du territoire, et même rouge sur toute l'Île-de-France.



L'institut d'information routière donne trois recommandations pour échapper aux bouchons les plus redoutables ce samedi 22 décembre. "Évitez de quitter ou traverser l’Île-de-France, entre 8 heures et 20 heures", conseille-t-il d'abord, étendant la recommandation aux "grandes métropoles" pour un horaire un peu plus restreint, "entre 9 heures et 16 heures". Enfin la vigilance sera de mise dans les Alpes : "l’accès à l’Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc sera dense entre 9 heures et 19 heures", poursuit Bison Futé.

"Samedi 22 décembre sera encore une journée de départs ainsi que de déplacements vers les zones commerciales. La circulation sera difficile toute la matinée jusque dans l’après-midi, détaille l'institut. On attend des ralentissements sur les autoroutes A6, A6a et A6b, A10, A86, A13 et la N118 au départ de Paris, dans la traversée de Lyon, ainsi que sur les axes menant vers les stations de sports d’hiver (A40, A42, A43)."

Et dans les jours à venir ?

Les lundi 24 et dimanche 25 promettent d'être calmes sur les routes, mais les veilles et lendemains de fêtes le seront moins. Des bouchons sont prévus au départ de l’Île-de-France le dimanche 23 décembre. "Les axes desservant les zones commerciales connaîtront une circulation dense en raison des courses de Noël, indique Bison Futé. Il en est de même pour les secteurs commerciaux des centres des grandes villes. Il faudra privilégier, autant que possible, l’usage des transports en commun", est-il recommandé.



Mercredi 26 décembre viendra le temps des retours. "Outre les bouchons récurrents en milieu urbain, on attend des flux de circulation denses sur les grands axes, traduits par des ralentissements, principalement sur les grands axes convergeant vers les métropoles et la région parisienne", prévient Bison Futé.



