publié le 30/11/2019 à 06:14

Chaque année, en France, à peu près 61 millions de jouets sont vendus à Noël, soit à peu près 8,4 cadeaux par enfants. 6 millions de sapins sont utilisés pour décorer maisons et appartements, et 20.000 tonnes de papiers cadeaux sont utilisés pour faire plaisir à tout le monde.

Comment réussir à limiter sa consommation, ou à consommer durable, tout en continuant à perpétuer la magie de Noël ? Voici quelques conseils pour préparer les fêtes de manière écologique.

Noël rime avec décoration, qui, le plus souvent, signifie sapin. Plusieurs options s'offrent aux foyers français : le sapin en plastique, le sapin acheté chez le fleuriste, le sapin en bois... Si le sapin en plastique apparaît comme une bonne alternative puisqu'il permet d'être réutilisé, celui-ci n'est pas sans défaut. Il ne dure pas très longtemps (de trois à quatre ans) et tous ne sont pas recyclables.

Un sapin replanté

Une solution existe pour continuer à avoir l'odeur d'un vrai sapin tout en respectant l'environnement : en louer un. Des entreprises proposent de payer un sapin pour quelques mois, qui est directement amené chez l'habitant.

Une fois les fêtes terminées, les livreurs le récupèrent et le replantent dans la nature. Une fois que le sapin devient trop grand pour être loué, il finit ses jours heureux sans jamais être déplanté. Il faut compter en moyenne 60 euros tout compris pour devenir locataire d'un conifère.

Des bougies en cire végétale

Guirlandes, boules de Noël, bougies... Chaque année, les maisons et appartements se transforment en boules à facettes multicolores. Pour ceux qui souhaitent continuer à décorer leur foyer tout en étant le plus responsable possible, certains matériaux sont à privilégier.



Il est ainsi préférable d'acheter des bougies en cire végétale, car elles sont à base de cire de soja et sont garanties sans OGM, pesticides ou herbicides. De plus, la majorité des bougies présentes sur le marché sont produites à partir de résidus solides de... pétrole.

Réutiliser ses décorations

Pour orner le sapin, les magasins offrent un large choix de décorations de toutes les couleurs et dans toutes les matières. Mais, avant d'être tentés par les nouveautés, il est conseillé de faire l'inventaire de ce que l'on possède déjà, cela évitera d'acheter en doublon.



Pour les plus débrouillards, il est aussi possible de fabriquer soi-même ses boules de Noël ou ses guirlandes, avec des objets du quotidien, comme un rouleau de papier toilettes vide.



Enfin, pour les fameuses guirlandes lumineuses, il est préférable d'en acheter à LED ou à énergie solaire. Ces dernières consomment moins, et mieux.

Bien choisir son cadeau

Pour offrir le cadeau le plus écologique possible, il faut offrir du temps, soit un cadeau dématérialisé. Un cours de cuisine, un restaurant, un massage ou encore une carte pour aller au cinéma permet de faire plaisir tout en limitant sa consommation.



Il est évidemment plus difficile d'appliquer ce conseil pour les plus petits, qui raffolent de leurs paquets sous le sapin. Pour "mieux" acheter, il faut donc acheter utile et être sûr que le jouet ne finira pas dans le placard, et, le plus possible, acheter local : évitez les jouets en plastique fabriqués à l'autre bout du monde qui ont une grande empreinte carbone.

Une nouvelle façon d'emballer

Enfin, pour réduire les 20.000 tonnes de papiers cadeaux utilisés chaque année, plusieurs solutions existent. La première est d'acheter un beau tissu réutilisable qui peut, par exemple, faire parti du cadeau. L'autre, plus simple et plus économe est de réutiliser les papiers de journaux au lieu de les jeter.