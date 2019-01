publié le 08/01/2019 à 18:26

Le Negresco a perdu sa reine. Jeanne Augier, la propriétaire du célèbre palace niçois s'est éteinte à l'âge de 95 ans dans la nuit de lundi à mardi. Une longue page se tourne dans les couloirs de ce mythique bâtiment alors que la nonagénaire régnait sur l'établissement depuis plus de soixante ans.



Elle ne l'avait même jamais quitté. "Madame", comme on l'appelait, est décédée dans son appartement du cinquième étage, à proximité de l'une des deux coupoles qui donnent sur la promenade des Anglais.

Jeanne Augier n'avait plus sa tête, elle souffrait d'Alzheimer. Elle était même devenue invisible même si sa silhouette demeurait intimement liée à la marque du Negresco. C'est elle, et elle seule, qui avait fait de cet hôtel décadent l'un des palaces les plus courus au monde.

Entre 300 et 400 millions d'euros

Sous la verrière Eiffel du salon Royal, sous un lustre monumental imaginé pour le tsar Nicolas II, Jeanne Augier accompagnée de son fidèle yorkshire, accueillait les grands de ce monde avec un livre d'or croulant sous les signatures célèbres : Salvador Dali, Louis Armstrong, les Beatles ou encore Elthon John, venu y tourner le clip de sa chanson I'm still standing.



Jeanne Augier n'aura jamais cédé aux sirènes de l'argent. Bill Gates, des milliardaires russes ou texans voulaient acheter le Negresco, mais elle a toujours refusé. Et alors qu'elle n'avait pas d'enfant, le célèbre palace, qui pourrait valoir entre 300 et 400 millions d'euros sans compter le mobilier et les œuvres d'art, est dorénavant placé sous tutelle.



Après "Madame", le Negresco ne sera peut-être plus tout à fait le Negresco. Une chose est sûre, sa toiture rose et pistache se détachant dans l'azur du ciel est aujourd'hui bien terne...

Le Negresco, célèbre palace à Nice Crédit : VALERY HACHE / AFP