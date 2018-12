publié le 17/12/2018 à 20:01

La rentrée de janvier s'annonce un peu différente devant le lycée des Eucalyptus à Nice. Des portiques de reconnaissance faciale vont être installés devant l'établissement. Ils permettront de contrôler l'identité des lycéens.



Ces portiques doivent "apporter une assistance aux agents assurant l’accueil du lycée afin de faciliter et réduire la durée des contrôles, lutter contre l’usurpation d’identité et détecter le déplacement non souhaité d’un visiteur non identifié", a précisé la Région à Nice-Matin.

La Cnil, organisme français chargé de la protection des données personnelles, a donné son accord pour cette expérimentation qui concernera deux classes du lycée des Eucalyptus, indique le Snes au journal régional, "soit une soixantaine d'élèves sur un millier". Le même dispositif, une première en France, va être testé dans la région, devant le lycée Ampère à Marseille.

Des réserves du côté des enseignants

La communauté pédagogique aurait donné son accord pour cette expérimentation, d'après le maire de Nice, Christian Estrosi.



Le Snes, le syndicat national des enseignements de second degré, s'est montré nuancé face à l'installation de ces portiques quant à l'utilisation des fichiers, le coût ou la possibilité de remplacer des surveillants par des machines, indique Nice-Matin.



"L’expérimentation est basée sur le consentement des personnes concernées. Les personnes qui n’auront pas accepté le traitement de leurs données biométriques ne seront pas concernées", précise la Cnil auprès de BFM Tech.