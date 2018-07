Natascha Kampusch : "J’ai parfois la sensation d’être encore dans le cachot"

publié le 28/09/2016 à 20:07

Natascha Kampusch a vécu pendant huit ans en captivité avant d’être libéré le 23 août 2006. Elle avait 18 ans. Dix ans après sa libération, l’Autrichienne raconte sa nouvelle vie dans un livre intitulé Dix ans de liberté (Editions JC Lattès). Ses 3 096 jours de captivité la hantent encore. "Parfois j’ai la sensation, avant de m’endormir, que je suis encore dans le cachot", explique-t-elle.



Natascha Kampusch, qui "pense rarement" à son kidnappeur, regrette surtout "le temps qui [lui] a été volé". "Pendant longtemps, j’ai été quelqu’un dans l’œil des médias. J’ai essayé de me constituer sur le plan privé, de redécouvrir le monde, de savoir quelle était ma propre personnalité et de comprendre les gens comme j’avais essayé de comprendre le kidnappeur", souligne l’Autrichienne âgé de 28 ans.

Sa vie depuis sa sortie a été épiée par les médias qui "voulaient absolument une victime et ils ont très mal interprétés certaines choses dans [s]on comportement" : "Ce qui m’a fait mal, c’est quand on a attaqué ma famille", explique celle qui vit encore dans la maison où elle a été enfermée. "Si je fais abattre cette maison, ça va me coûter de l’argent et je ne veux pas financer ça. Peut-être que je la vendrais un jour", précise Natascha Kampusch, qui veut "écrire d’autres livres", monter "des projets d’art" et "sortir une collection de bijoux"

