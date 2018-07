Naissance de deux panthères nébuleuses au zoo de Mulhouse

publié le 18/07/2018 à 05:07

L'événement est rarissime. Deux panthères nébuleuses sont nées au zoo de Mulhouse (Haut-Rhin) le 5 juillet, rapporte France 3. Les dernières naissances de l'espèce dans l'Hexagone remontent à quatre ans. La panthère nébuleuse est considérée comme "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature et elle est en plus très compliquée à reproduire.



La mère, prénommée Mina et âgée de quatre ans, est arrivée en septembre du Royaume-Uni. Le père, Awan, âgé de trois ans, est arrivé un mois plus tard de République tchèque, dans le cadre d'un programme de conservation entre zoos américains et européens. En raison de leur timidité, les deux félins ont été présentés l'un à l'autre six mois après leur arrivée en vue d'une reproduction. "Nous savions que l'extrême timidité de l'espèce allait rendre la tâche compliquée. Il est déjà arrivé que deux panthères nébuleuses, un mâle et une femelle, ne se supportent pas et s'entre-tuent", explique à France 3 Benoit Quintard, vétérinaire et directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse.

"En revanche, lorsqu'un couple de panthères nébuleuses se forme, c'est pour la vie", précise-t-il. D'après le zoo, Mina et Awan seraient inséparables. Tout semble être bien parti pour les deux petits félins issus de leur accouplement, même s'ils sont encore très fragiles. Il faudra attendre plusieurs semaines pour qu'ils puissent s'aventurer dehors : en attendant, ils sont visibles grâce à une caméra de surveillance reliée à la loge de la maternité et à un écran placé devant leur enclos.