publié le 10/01/2020 à 13:00

Quelle est la ville la plus écolo ? La plus ensoleillée ? La plus sportive ? Notre invité le journaliste de l’Express Michel Feltin-Palas nous concocte un palmarès des villes françaises.

Quelles sont les trois villes les plus riches de France ? Quelles sont les villes les plus pauvres ? Quelle est la ville championne des bacheliers ? Quelle ville française compte le plus de sites classés Seveso? Quelles sont les villes où l'on aime le plus la musique classique ? Et les villes les plus rocks ? Quelles villes sont les '' bonnes '' élèves de France concernant la qualité de l'air ? Quelles villes sont les mauvais élèves ?

Notre invité nous dévoilera également le classement des villes françaises qui laissent le plus de place aux vélos, ou encore celles où l'on utilise le plus les transports en commun.





