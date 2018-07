publié le 28/07/2016 à 23:25

La contre-expertise effectuée sur le corps d'Adama Traoré, mort le 19 juillet lors de son interpellation dans le Val-d'Oise, n'a mis en évidence "aucune trace de violences" selon le procureur, mais la famille a réclamé jeudi une troisième autopsie pour "découvrir la vérité". "La contre-expertise ne fait état d'aucune trace de violences susceptible d'expliquer le décès" du jeune homme de 24 ans, qui a entraîné plusieurs nuits de violences à Beaumont-sur-Oise et dans les communes voisines, a annoncé le procureur de la République de Pontoise. Selon Yves Jannier, "l'explication de la cause du décès ne pourra être apportée qu'avec l'ensemble des analyses (bactériologie, toxicologie, anatomopathologie)", dont les résultats sont attendus "dans le courant du mois d'août".



Mais l'avocat de la famille, Frédéric Zajac, s'est étonné que cette contre-expertise, effectuée mardi à l'Institut médico-légal de Paris par un collège de trois experts, "n'ait constaté aucune infection" alors que la première autopsie avait mis en lumière "une grave infection touchant les poumons, le foie et la trachée". "Le problème, c'est que ce jeune homme de 24 ans est mort d'un syndrome d'asphyxie, dont les experts ne peuvent pas déterminer les mécanismes", a-t-il dit, exigeant de "découvrir la vérité".

La famille d'Adama Traoré accuse de "bavure" les gendarmes qui ont procédé à son interpellation. "D'abord une crise cardiaque, après une infection et maintenant une asphyxie... Que nous cache-t-on ? Que s'est-il passé ? Depuis le début, les jeunes du quartier évoquent une interpellation qui s'est déroulée de manière violente", ont réagi les proches du jeune homme dans un communiqué. "Mon frère est mort depuis plus d'une semaine et nous ne savons toujours pas ce qui a provoqué son décès. C'est très difficile de faire son deuil dans ces conditions", écrit Lassana Traoré dans ce communiqué.

Rassemblement samedi devant la gare du Nord

La justice avait accédé mardi à la première demande de contre-expertise déposée par la famille. Le premier rapport d'autopsie, effectué par un médecin légiste, avait souligné "un phénomène infectieux sur plusieurs organes" et "l'absence de violences de nature à entraîner le décès". "Lorsque les secours sont intervenus, la température du jeune homme était très élevée, et c'était un jour de canicule", a rappelé le procureur. La mort d'Adama Traoré avait entraîné plusieurs nuits de violences dans la petite ville de Beaumont-Sur-Oise, où il a été interpellé, et dans les communes voisines.



Aux cris de "Justice pour Adama", entre 1.500 (police) et 5.000 personnes (service d'ordre) ont participé le 22 juillet à Beaumont-sur-Oise à une marche blanche qui a pris des allures de manifestation. La famille a appelé à un nouveau rassemblement samedi à 16h, devant la gare du Nord à Paris, pour réclamer "la vérité". "Il ne faut pas que la mobilisation s'essouffle. C'est important que les gens continuent à réclamer avec nous vérité et justice pour Adama", plaident ses proches. Deux enquêtes sont menées parallèlement par la section de recherches et l'inspection générale de la gendarmerie.