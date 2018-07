publié le 29/05/2017 à 20:17

Le tribunal de commerce de Bobigny, qui devait examiner ce lundi 29 mai les offres de reprise de Tati et de trois autres enseignes d'Eram, a renvoyé le dossier au 19 juin, à la demande du CE de Tati, pour que les repreneurs améliorent leurs offres. En difficulté, Agora Distribution a été placé en redressement judiciaire le 4 mai, mettant en péril le sort de plus de 1.700 emplois.



Trois repreneurs sont sur les rangs, dont deux principaux. Le premier est le groupe Philippe Ginestet (GPG), du fondateur des magasins de déco Gifi, qui propose de reprendre 1.300 emplois directs et de conserver l'emblématique enseigne au vichy rose avec la reprise de 120 magasins (93 détenus en propre et 27 franchisés). "Mon offre, c’est déjà la meilleure avec ce maximum d’emplois sauvés", assure-t-il sur RTL, en revendiquant également 1000 emplois indirects.

"Mon offre c’est la survie de Tati", poursuit Philippe Ginestet , "et ce n’est surtout pas de faire disparaître la marque et les savoirs-faire". Alors que les syndicats espèrent que ce nouveau délai permettra aux repreneurs de formuler des offres plus généreuses. "On est au bout", proteste de son côté le fondateur des magasins de déco Gifi. Il espère cependant qu’il parviendra à faire l’acquisition de Tati, alors qu’il revendique une admiration pour son créateur, Jules Ouaki.