Feu vert imminent à la recapitalisation d'Areva

C'est ce lundi 29 mai que la filière nucléaire française devrait prendre son nouveau départ.La commission doit autoriser le rachat d'une partie d'Areva, le fabricant de centrales nucléaires, par EDF. Une solution à un désastre financier causé par l'industriel du nucléaire français. L'opération se fera en réalité en deux temps. D'abord le rachat de la partie fabrication de centrales nucléaires par EDF ; ensuite la recapitalisation de l'autre moitié d'Areva, qui exploite et retraite le combustible, l'uranium, à hauteur de 5 milliards d'euros.



EDF paie 2,5 milliards pour racheter les actifs qui l'intéressent, et l'État français (les contribuables) va payer les 5 milliards restants pour remettre à flots ce qui subsiste de l'entreprise. Areva est l'un des plus gros fiascos de l'industrie publique française. Ce n'est pas le Crédit Lyonnais d'il y a vingt-cinq ans, mais c'est à ranger dans le même tiroir : celui qui donne la migraine au contribuable.