Le groupe Bertrand rachète Hippopotamus

publié le 27/05/2017 à 10:23

C'est un géant de la restauration plutôt discret mais qui est pourtant présent dans toute la France. Le groupe Bertrand, premier restaurateur indépendant du pays, deuxième restaurateur de France derrière McDonald's. Le groupe Bertrand vous ne connaissez pas, mais si je vous dis Burger King, Quick, Angelina, Bert's. 700 adresses au total et ce n'est pas fini puisque cette semaine, l’Autorité de la Concurrence vient de lui autoriser le rachat du groupe Flo : 300 restaurants détenus jusqu'à présent par le milliardaire belge Albert Frère. Le groupe Bertrand ajoute ainsi à son escarcelle Hippopotamus, les Tavernes de Maître Kanter, les Bistrots Romains et autres..



Mais derrière ce groupe, on ne trouve pas un fonds d'investissement mais un seul homme, seul maître à bord, qui possède 63% du capital. Olivier Bertrand, 47 ans, 259e fortune de France au dernier classement du magazine Challenges, avec un patrimoine estimé à 280 millions d'euros, des bureaux très discrets dans les beaux quartiers parisiens. Pas mal pour un autodidacte, qui n'a pas le bac. Un enfant de bougnat, ces rois des bistrots à Paris, originaire de l'Aveyron, à Pailherols. Olivier Bertrand a débuté comme commis de banque : "J'y ai appris à parler le banquier", aime-t-il répéter. Puis il tombe sur une pizzeria à vendre : la Botte d'Italie, pas loin de la gare du Nord. Après, il passe aux restaurants à thème, mais ça passe de mode. Il comprend vite que les restaurants maintenant, doivent être ouverts du matin au soir et pas seulement de midi à 14 heures.

Et Olivier Bertrand a également déclaré la guerre aux McDo il y a 4 ans. À cette époque, il a la bonne idée de racheter la licence Burger King pour la France. En décembre 2015, il rachète la chaîne de fast food Quick. Objectif : transformer les 400 Quick en Burger King. Et puis pour les restaurants qu'il rachète, il refait les menus, il introduit de nouveaux produits, il revoie les tarifs. C'est ce qui va se passer pour les marques du groupe Flo : il va en vendre certaines, il va rénover l'image des autres. Olivier Bertrand se définit comme un restaurateur, mais qui hume l'air du temps. Une fois par mois, il se rend à l'étranger pour identifier les tendances qui montent, les nouveautés. Mais Olivier Bertrand aime aussi la tradition, il détient le Procope, le plus vieux café de Paris qui date de ...1686.