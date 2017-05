Quel avenir pour les salariés de Tati ?

et Florence Cohen

publié le 22/05/2017 à 13:56

1 754 salariés, 140 magasins, la crainte d'un dépôt de bilan si les dossiers des repreneurs ne sont pas retenus par le tribunal de commerce et un plan social à financer pour les salariés qui resteront sur le carreau : voilà le dossier Tati, sur lequel va travailler la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle a reçu ce lundi 22 mai une délégation de salariés, ce qui n'était pas prévu au départ. "C'est un premier signal positif", estime Tahar Ben Slimani, délégué CFDT de Tati.



Deux dossiers de reprise sont sur la table : celui d'un consortium mené par la Foir'Fouille et celui de GiFi. Lequel a sa préférence ? "Elle va sur le repreneur GiFi. La première offre qui a été faite était de 1 300 salariés. Sur le consortium, il n'y avait pas ce nombre de personnes. On voulait aussi que l'entreprise perdure", indique Tahar Ben Slimani.

Le consortium a élargi son offre ce 22 mai, il ajoute une vingtaine de magasins, aux 88 qui seraient repris. "Faire partir comme ça les magasins à la découpe, cela nous embêtait. On aimerait bien continuer à garder l'enseigne, qui dure depuis 70 ans, ajoute le délégué. Il faut défendre un plan où il y a une sauvegarde de l'emploi, une pérennité".