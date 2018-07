publié le 28/10/2016 à 07:06

La grisaille automnale résistera encore vendredi 28 octobre sur une moitié nord et dans le Sud-Ouest, mais les nuages se dissiperont sur le reste du pays à la mi-journée, laissant place aux éclaircies, selon Météo-France. Un ciel plutôt gris s'imposera en effet le matin et le soleil restera absent toute la journée des régions situées des côtes de Manche à la Lorraine en passant par Paris.



En revanche, les nuages parviendront à se dissiper sur le reste du pays à la mi-journée pour laisser place aux éclaircies, à l'exception de la vallée de la Saône où le ciel adoptera des couleurs plus monotones. Les régions du Sud-Est bénéficieront d'un ciel clair du matin au soir et la Corse sera parcourue par un vent de nord-est parfois soutenu. Dans le Sud-Ouest, les bancs de brouillard seront nombreux dans les vallées et le long de la Garonne.

Les températures

Au petit matin, les températures afficheront 3 à 6 degrés du Nord-Est à l'Aquitaine, 5 à 10 degrés ailleurs et jusqu'à 8 à 15 degrés en bord de Méditerranée. Dans l'après-midi, on attend entre 12 et 17 degrés sur la moitié nord. Les températures resteront douces dans le Sud avec 17 à 22 degrés en général, voire 22 à 24 au sud de la Garonne et en Corse.