Le ciel sera très nuageux sur une grande partie de l'Hexagone ce vendredi 27 octobre, avec quelques bruines et des températures en baisse, prévoit Météo France. Le ciel sera bas et gris sur de nombreuses régions, accompagné de quelques bruines sur la façade atlantique et le nord-est en matinée. Ces bruines s'étendront du Massif central aux Pyrénées l'après-midi.



On peut toutefois espérer des éclaircies dès le matin sur les Hauts-de-France, qui gagneront la Normandie, l’Île-de-France et le Grand Est l'après-midi.

Les régions méditerranéennes et les Alpes bénéficieront, elles, d'une nouvelle journée bien ensoleillée, mais au prix d'un vent qui se renforcera. Mistral et tramontane souffleront jusqu'à 80/90 km/h en rafales, localement 100 sur les caps exposés l'après-midi. Le vent d'ouest sera également sensible en Corse, parfois accompagné de nuages côtiers.

Les températures

Les températures minimales seront plutôt douces avec 8 à 14 degrés d'est en ouest. Les maximales, en baisse, iront de 14 à 20 degrés du nord au sud-ouest, 21 à 26 sur le sud-est.