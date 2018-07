Météo en France : les prévisions du samedi 30 septembre

publié le 30/09/2017 à 07:01

Après avoir circulé sur le nord-ouest et le nord du pays durant la nuit, la perturbation pluvieuse progressera vers le Sud-Ouest et les Pyrénées jusqu'au Nord-Est en matinée puis se décalera vers les régions méditerranéennes et la façade Est l'après-midi.



Seules la Côte-d'Azur et la Corse resteront encore à l'écart du mauvais temps mais verront les nuages d'altitude s'épaissir, des pluies n'arriveront sur l'est du Var et les Alpes Maritimes que la nuit suivante.

Après les pluies, la moitié nord-ouest du pays retrouvera un temps plus calme, sous un ciel un peu plus variable. Mais rapidement une deuxième dégradation, précédée de nuages de plus en plus nombreux sur le Nord-Ouest, apportera des pluies faibles sur l'ouest de la Bretagne et le Cotentin en fin d'après-midi. Le vent de sud se renforcera à 70/80 km/h en pointe le long des côtes bretonnes et normandes.

Les températures

Ce temps perturbé s'accompagnera d'une baisse des températures. Les minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés en général, voire 16 sur le Sud-Ouest et 17 sur l'extrême Sud-Est.



Les maximales, proches des normales, atteindront 15 et 21 degrés sur la plupart des régions, 22 à 25 près de la Méditerranée.