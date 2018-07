publié le 29/11/2017 à 07:00

Ce mercredi 29 novembre, le temps sera couvert toute la journée sur le Nord-Est, avec par moment des chutes de neige qui pourront donner quelques cm au sol en plaine, selon les prévisions de Météo-France. Sur le relief, on attend 5 à 10 centimètres. Du Nord au Centre, au Massif central et aux Alpes, le temps sera également couvert mais la limite pluie-neige se situera vers 400 à 500 mètres, en plaine les averses donneront de la pluie. Elles seront plus fréquentes sur les Préalpes : on attend 10 à 20 centimètres de neige dès la basse altitude. Près de la Manche, le temps sera agité. Entre de courtes et brèves éclaircies, de fréquentes giboulées circuleront, accompagnées par un vent de nord sensible et parfois du grésil voire un coup de tonnerre.



Du sud Bretagne et Pays de la Loire au Sud-Ouest, le temps sera plus calme, le risque d'averse se limitera à la côte aquitaine. Le ciel sera plus variable, les éclaircies s'élargiront un peu l'après-midi. Le ciel restera cependant bouché sur les Pyrénées, avec localement une dizaine de cm de neige à partir de 700/800 mètres d'altitude.

Le temps sera clément près de la Méditerranée malgré des passages nuageux le matin. Mistral et tramontane souffleront jusqu'à 70 km/h l'après-midi. Sur la Corse, des pluies matinales laisseront place à des éclaircies l'après-midi.

Les températures

Les températures seront en baisse. Les minimales seront voisines de zéro degré dans l'intérieur, fortement négatives sur le relief, elles iront de 2 à 7 degrés en bord de mer.



Les maximales ne dépasseront pas 2 à 6 degrés sur le Nord-Est, le Massif central et Rhône-Alpes, 6 à 10 degrés plus à l'ouest, 10 à 14 du Roussillon à la Provence et en Corse.