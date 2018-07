Météo en France : les prévisions du mardi 31 octobre

publié le 31/10/2017 à 07:10

L'hiver s'installe. Le temps de ce mardi 31 octobre aura beau être ensoleillé, il aura également pour caractéristiques d'accueillir des gelées matinales à certains endroits de l'Hexagone, selon les prévisions de Météo-France. Après dissipation des grisailles matinales, le temps sera largement ensoleillé sur la France. En val de Saône et localement dans le Nord-Est, les brouillards et nuages bas tarderont à se lever. Le soleil n'apparaîtra qu'en fin de matinée.



Un voile nuageux gagnera la moitié nord du pays en journée, mais sous un ciel restant bien lumineux. En Corse, les nuages, accompagnés d'averses, seront nombreux le matin sur l'est de l'île. L'après-midi, les éclaircies deviendront plus larges et les averses éparses se cantonneront au relief.

Les températures

Les températures minimales seront en baisse, entre -2 et 4 degrés, avec de faibles gelées du Nord-Est au Massif Central et Centre Est, localement en Ile-de-France, dans le Sud-Ouest et en Bretagne. Il fera 4 à 8 degrés près du littoral. Les maximales varieront de 9 à 15 degrés sur la moitié nord, et de 14 à 18 degrés sur la moitié sud, atteignant 18 à 21 degrés sur PACA et en Corse.