Météo en France : les prévisions du samedi 28 octobre

publié le 28/10/2017 à 07:25

Une amélioration seulement temporaire. Sur la majorité du pays, le début de journée sera calme mais souvent gris avec des brouillards denses, excepté le nord des Hauts-de-France qui échappera à la grisaille matinale. Au fil des heures, les brouillards et nuages bas se dissiperont et les éclaircies s'élargiront, le ciel alternera alors entre belles plages de ciel bleu et nuages passagers.



Sur le pourtour méditerranéen, jusqu'au sud du Massif central et les Alpes du Sud, la journée s'annoncera bien ensoleillée, hormis quelques nuages sur l'ouest de la Corse. Le vent sera un peu moins fort, notamment vers l'île de Beauté, la tramontane soufflera encore jusqu'à 70 à 80 km/h et le mistral jusqu'à 80 à 90 km/h, avant de se renforcer à nouveau en soirée.

Près de la Manche et des frontières du Nord cependant, l'embellie sera brève avec d'abord un ciel voilé, puis des nuages plus épais l'après-midi et un vent d'ouest sensible, quelques pluies faibles près de la Belgique en soirée.

Les températures

Les températures minimales iront de 6 à 12 degrés de la côte atlantique jusqu'aux Pyrénées, ainsi que sur le pourtour méditerranéen, elles s'abaisseront entre 3 et 8 degrés partout ailleurs, localement jusqu'à 1 ou 2 degrés.



Les maximales varieront entre 10 et 15 degrés sur le quart Nord-Est et le Massif central, entre 12 et 18 degrés sur le reste du pays, 19 à 24 sure le pourtour méditerranéen.