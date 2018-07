publié le 30/08/2016 à 05:58

La journée de ce mardi 30 août sera marquée globalement par un retour du soleil, selon les prévisions de Météo-France. Sur les côtes de Manche, des brumes ou plaques de nuages bas alterneront avec des éclaircies au lever du jour. Ailleurs, sur la moitié nord, quelques bancs de brouillard isolés seront également possibles. L'ensemble de cette grisaille se dissipera en cours de matinée, voire la mi-journée sur le nord de la Bretagne et le Cotentin.



Sur l'extrême sud-est, le temps sera changeant. Des averses parfois orageuses se déclencheront dès le matin sur les Alpes, mais aussi la Côte d'azur et la Corse, avec des débordements possibles sur le Var et même les Bouches-du-Rhône. Les pluies seront parfois fortes sur le relief, avec de la grêle possible. Mistral et tramontane souffleront modérément le matin puis cesseront l'après-midi. Sur le reste du pays, le temps sera calme et sec, le ciel alternera entre cumulus et éclaircies le matin, le soleil s'imposera plus largement l'après-midi.

Les témépératures

Les températures minimales iront de 11 à 15 degrés en général, 16 à 21 près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 25 et 29 degrés, jusqu'à 30 à 32 degrés sur le Languedoc et la vallée du Rhône.