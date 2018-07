Météo en France : les prévisions du mardi 26 décembre 2017

publié le 26/12/2017 à 07:15

Deux perturbations successives vaudront mardi au pays de connaître partout un temps perturbé, pluvieux et venteux.



Une première perturbation active traversera rapidement le pays en fin de nuit et début de matinée, avec des pluies au lever du jour des Hauts-de-France au Sud-Ouest, se décalant en milieu de matinée sur l'est de l'hexagone.

Elle sera accompagnée de vents forts dans sa partie nord, les rafales atteignant 80 à 90km/h, voire localement 100 km/h en fin de nuit et début de matinée de la région Centre au Grand Est, puis le vent mollira rapidement en milieu de matinée. Il restera par contre sensible le long des côtes de la Manche avec des pointes à 70 km/h. A l'arrière, le ciel demeurera bien nuageux et de rares averses se développeront par endroits.

Il neigera sur les Alpes à partir de 1.200 m.



Une seconde perturbation s'annoncera dès la fin de matinée par le nord-ouest de la France, où les premières pluies concerneront l'ensemble de la Bretagne. Le vent de secteur sud se renforcera à nouveau sur la façade ouest du pays en cours d'après-midi, atteignant les 100 km/h sur le littoral et 80/90 km/h dans l'intérieur des terres. En soirée, les pluies gagneront l'ensemble de la moitié ouest du pays et sont parfois plus soutenues en Pays de Loire.



Les températures minimales s'échelonneront généralement de 2 à 7 degrés, et de 8 à 10 degrés près du littoral. Les maximales varieront de 7 à 11 degrés, plus douces près de la Méditerranée avec 12 à 16 degrés.