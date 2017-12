publié le 18/12/2017 à 11:48

Placé en vigilance orange pour des épisodes de neige et verglas, le département du Rhône est en alerte. Pour la première fois de l'année, l'agglomération lyonnaise s'est réveillée sous un manteau blanc.



Des chutes de neige, survenue dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 décembre, ont provoqué de nombreuses difficultés de circulation. Pour les automobilistes, mais aussi pour les transports en commun lyonnais (TCL) et la SNCF.

Si les lignes de tramway et de métro circulent normalement ce lundi 18 décembre, ce n'est pas le cas des bus. Selon les informations transmises par les TCL sur leur site internet, quasi la totalité des lignes sont actuellement à l'arrêt. Seules les lignes C3 (entre la gare Saint-Paul et Laurent Bonnevay), C4 (terminus à Foch Roosevelt), C11 et S1 et 27 (terminus à Cordeliers) circulent dans les rues lyonnaises.

¿¿ En raison des conditions météo et pour des raisons de sécurité, le réseau TCL est fortement perturbé. Plus d’infos sur ¿ https://t.co/nvUbQLQIbd pic.twitter.com/Rpr1FOf0YR — TCL (@TCL_SYTRAL) 18 décembre 2017

Le trafic ferroviaire largement perturbé

Même constat sur les rails. Depuis le début de la matinée, le trafic est largement perturbé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes alors que des retards sont annoncés sur l'ensemble des lignes desservies par le TER, selon les informations transmises sur Twitter.



Et les usagers devront sûrement prendre leur mal en patience. Si les trains sont actuellement annoncés avec des retards compris entre 5 minutes et 1 heures, la SNCF annonce, sur son site internet, un retour à la normale aux alentours de 16 heures seulement.

Routes bloquées et trafic à l'arrêt

Sur son compte Twitter, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône tient informés les internautes. À 10h30, celle-ci faisait part d'une circulation encore particulièrement difficile hors de Lyon, notamment dans les communes de Tassin-la-Demi-Lune, Genas, Mions ou encore Corbas. Si le trafic est à l'arrêt sur la nationale 6, l'autoroute A89 est même bloquée dans le sens Clermont-Lyon à partir de Lentilly.

#InfoTrafic : la circulation reste difficile hors #Lyon ( secteur Tassin, Genas, Mions, Corbas...) l'A89 est bloquée dans le sens CLERMONT LYON à partir de Lentilly et le trafic est à l'arrêt sur la RN6 dans les deux sens #neige — Préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 18 décembre 2017

Les autorités sont très fortement mobilisées afin de faciliter un retour à la normale sur les routes. La métropole de Lyon assure ainsi que l'opération de salage a démarré en pleine nuit, dès 0h45. 300 agents et 80 véhicules interviennent notamment pour déneiger au mieux les routes de la région.

L'opération de salage a débuté à 0h45, 300 agents sont mobilisés et 80 véhicules interviennent, les opérations de déneigement se poursuivent — Métropole de Lyon (@grandlyon) 18 décembre 2017