publié le 30/11/2017 à 07:00

Ce jeudi 30 novembre 2017, le temps sera très nuageux avec quelques averses sous forme de neige dans l'Est, selon les prévisions de Météo-France. Les régions méditerranéennes conserveront un temps assez bien ensoleillé mais le vent d'ouest à nord-ouest y soufflera fort, autour de 90 km/h dans le domaine de la tramontane et jusqu'à 100 km/h dans le domaine du mistral et sur les extrémités de la Corse.



Partout ailleurs, les nuages s'imposeront et donneront des averses passagères. Dans l'Est, il neigera parfois jusqu'en plaine. On attend localement 10 à 20 centimètres de neige en montagne des Vosges aux Alpes du nord.

Sur l'extrême nord du pays, les averses seront parfois orageuses et accompagnés de grésil et même de neige localement. En fin d'après-midi et soirée, des chutes de neige seront possibles sur l'Île-de-France. Sur le reste de la moitié ouest, les averses seront pluvieuses.

La limite pluie neige se situera vers 500 mètres sur les Pyrénées, 300/400 mètres sur le Massif-central et les Alpes. Près de la Manche, le vent de nord avoisinera les 70 km/h en rafales.

Les températures

Le matin, les gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des côtes, les minimales iront de 1 à 6 degrés.



L'après-midi, il fera 1 à 4 degrés du nord-est au centre-est du pays, 5 à 10 degrés ailleurs, jusqu'à 11 à 14 degrés près de la Méditerranée.