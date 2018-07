publié le 28/09/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 28 septembre sera gris et humide au Nord, ensoleillé au Sud, selon Météo-France. Sur la moitié nord, la grisaille dominera toute la journée. Les passages nuageux, accompagnés de pluies, s'imposeront dès le matin. Le temps pluvieux s'étendra des Pays de la Loire aux Ardennes en matinée puis se décalera vers l'Est progressivement. L'après-midi il pleuvra particulièrement sur le Grand-Est alors que de la Bretagne aux Hauts-de-France des ondées éparses se déclencheront ça et là. Le matin, un vent de sud-Est se fera sentir sur la pointe bretonne.



Du Poitou Charente vers la Franche-Comté le voile nuageux deviendra de plus en plus dense au fil des heures, il finira par masquer le soleil mais le temps restera sec.

Sur la moitié sud de l'Hexagone, la journée sera calme et ensoleillée, excepté autour du Golfe du Lion où des entrées maritimes perdureront.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 9 et 15 degrés en général, 13 et 18 degrés au bord de la Méditerranée.



Les maximales seront stationnaires sur la moitié sud avec 23 à 27 degrés en général et jusqu'à 28 à 29 degrés au sud de la Garonne, en très légère baisse au nord, avec 17 à 23 degrés.