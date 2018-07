Météo en France : les prévisions du jeudi 28 avril

publié le 28/04/2016 à 06:31

La matinée de jeudi 28 avril sera grise et très souvent nuageuse sur le quart Nord-Est, le ciel souvent voilé ou très nuageux de l'Aquitane à PACA et à la Corse, selon Météo-France. L'après-midi, les averses régresseront vers les frontières du nord et laisseront la place aux éclaircies. Les Vosges et le Jura connaîtront quelques averses sous forme de neige sur les Vosges et le Jura à partir de 600 m d'altitude. Le massif des Pyrénées connaîtra des chutes de neige au dessus de 1.800 m. Sur la Bretagne, les nuages seront également nombreux avec quelques gouttes près des côtes. Sur le reste du pays, le soleil fera de belles apparitions.

Des températures très fraiches

Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront à l'intérieur de la moitié nord ainsi que du Massif Central aux Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 8 degrés, jusqu'à 9 à 12 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 9 à 17 degrés du nord au sud, jusqu'à 18 à 21 degrés sur le Sud-Est et en Corse.

