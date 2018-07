Météo en France : les prévisions du dimanche 31 juillet

publié le 31/07/2016 à 07:59

Le temps sera agité dimanche, marqué par de nombreuses averses orageuses parfois accompagnées de grêle dès le matin, de l'Auvergne au Nord-Est et jusqu'à l'intérieur de la Provence, indique Météo-France.

Cette activité se maintiendra dans l'après-midi et en soirée, les orages les plus forts se décalant vers les massifs de l'Est, du Mercantour au Jura.



Sur les Hauts-de-France et en région parisienne, le temps sera marqué par le passage d'averses en matinée s'accompagnant d'orages localement. Au fil de l'après-midi, les averses s'estomperont et un temps plus calme s'installera.

Dans le Sud-Ouest, les nombreux nuages donneront quelques ondées en cours de journée. L'après-midi, le ciel affichera des couleurs moins tristes avec des éclaircies parvenant à se développer. Les averses seront plus soutenues sur le relief pyrénéen avec des coups de tonnerre sur l'est de la chaîne. Sur la façade ouest, de l'estuaire de la Gironde à la Manche, et dans le Centre, les nuages de la matinée se disloqueront pour laisser place aux éclaircies.

En Corse, les conditions seront agréables. De rares averses pourront se produire sur le golfe du Lion où la Tramontane sera modérée avec des rafales entre 60 et 70 km/h, atteignant 90 km/h. Le vent d'ouest sera sensible également sur la côte de Provence.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 11 et 15 degrés de la Bretagne aux Ardennes en passant par les Pays de la Loire. Elles s'échelonneront de 15 à 19 degrés sur le reste du pays, avec 20 à 22 degrés en région méditerranéenne. Les maximales oscilleront entre 18 et 22 degrés sur le quart nord-ouest. Elles accuseront une baisse dans le Sud-Ouest avec 21 à 25 degrés. Ailleurs, elles atteindront 22 à 27 degrés et jusqu'à 28 à 33 dans le Sud-Est.